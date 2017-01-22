Adanaspor, Çıkışını Sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, son 4 haftada aldığı puanlarla sezon başından beri bulunduğu ligin en alt sıralarından kurtulmaya çalışıyor.



Ligin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayabilen Adana ekibi, 15. haftada ligdeki ikinci galibiyetini 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında alırken, bu sonuç çıkışa geçmenin de başlangıcı oldu.



Daha sonra ligin lideri Medipol Başakşehir'i kendi evinde ağırladığı maçta rakibinden bir puan koparan Adana ekibi, ardından da Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak iki zorlu maçtan birer puan çıkarmayı başardı.



Turuncu beyazlılar 18. hafta mücadelesinde dün karşılaştığı yine üst sıraların iddialı takımlarından Bursaspor'u 84. dakikada Magaye'nin attığı tek golle yendi.



Adana ekibi, bu galibiyetle ligde son 4 haftada iki beraberlik ve iki galibiyet alarak, 6 olan puanını 14'e yükseltti.



Teknik direktör değişikleriyle gündeme geldi



Adanaspor, lig başından bu yana teknik direktör sıkıntısı çekti.





Sezonun ilk maçı öncesi teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarını ayıran Adana ekibinde takımın başına altyapı sorumlusu Eyüp Arın getirildi.





Arın yönetiminde birer beraberlik ve mağlubiyet alan Adanaspor'da daha sonra göreve getirilen Krunoslav Jurcic de 11 Süper Lig maçında sadece 5 puan toplaması nedeniyle takımdan gönderildi.





14. hafta Trabzonspor, 15. Kayserispor ve 16. Hafta Medipol Başakşehir maçlarına yardımcı antrenörler Serhat Galimane ve Eyüp Arın maçlara hazırladığı takım, 4 puan topladı.





Adana ekibinde son olarak A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin teknik direktörlük görevine getirildi.





Şahin'in başında bulunduğu Adanaspor da Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarından 4 puan almayı başardı.