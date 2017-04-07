Adanaspor, Çaykur Rizespor Maçına Odaklandı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Pazar günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı takım 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde şut ve kanat organizasyonları üzerinde çalışan Adanaspor, 1 saat süren antrenmanı taktik oyun ile tamamladı.



Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Reynaldo katılmadı.



Adanaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 8 Nisan Cumartesi günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA