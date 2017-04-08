Adanaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz ekibinin, Osman Yereşen Tesislerinde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanı yaklaşık bir saat sürdü.
Gerçekleştirilen ter antrenmanının ardından çalışmaları tamamlayan turuncu-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Adanaspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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