Adanaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Adanaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibinin, Osman Yereşen Tesislerinde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanı yaklaşık bir saat sürdü.

Gerçekleştirilen ter antrenmanının ardından çalışmaları tamamlayan turuncu-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Adanaspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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