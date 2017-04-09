Adanaspor-Çaykur Rizespor: 1-3





STAT: 5 Ocak Fatih Terim



HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Kemal Yılmaz (xx), Erdem Bayık (xx)



ADANASPOR: Hayrullah (x)- Emre (xx), Ramos (xx), Didi (xx), Renan Diniz (xx), Renan Foguinho (xx),Tevfik (xx)(Dk.71 Reynaldo x), Koman (xx), Ahmet (xx)(Dk.86 Cem Özdemir), Ronei (xx), Magaye (xx)



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Orhan (xx), Yaakoubi (xxx), Saadane (xxx), İsmael (xx), Pedrucci (xxx), Yalçın (xx), Oğuzhan (xxx), Süleyman (xx)(Dk.84 Özgür Çek), Osagie (xx)(Dk.66 İgeibor), Kweuke (xxx)(Dk.87 Janster)



GOLLER: Dk.5 (penaltı) Kweuke, Dk.68 Saadane Dk.85 Pedrucci (Çaykur Rizespor) Dk.89 (penaltı) Magaye (Adanaspor)



SARI KARTLAR: Ramos, Renan Foguinho (Adanaspor)



SPOR TOTO Süper Lig'de mücadele veren Adanaspor sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu: 1-3.



4'üncü dakikada Emre ceza sahası içerisinde Süleyman'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı atışını kullanan Kweuke topu ağlara bıraktı: 0-1.



8'inci dakikada Magaye ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



21'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tevfik şutunu çekti meşin yuvarlak soldan auta çıktı.



45'nci dakikada Renan'ın yerden pasıyla topla buluşan Tevfik şutunu çekti fakat top savunmadan döndü.



47'nci dakikada Ronei ceza sahası içinde defansı geçti,kalecinin üzerinden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



54'ncü dakikada Koman ceza sahası içinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.



68'nci dakikada serbest vuruş kullanan Saadane sert vurdu: 0-2.



85'nci dakikada ceza sahası içinde Emreyi geçen Pedrucci kaleci Hayrullah'ın yanından topu ağlara gönderdi: 0-3.



89'uncu dakikada Oğuzhan ceza sahası içinde Renan Diniz'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Magaye topu ağlarla buluşturdu: 1-3.



- Adana