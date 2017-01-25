Adanaspor, Azerbaycan'ın Yıldız Oyuncularından Reynaldo'yu Bitirdi

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren teknik direktör Levent Şahin, şunları kaydetti:

"REYNALDO BİTMEK ÜZERE"

Reynaldo'yu herkes biliyor zaten, transferinde son aşamaya gelindi. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, inanılmaz bir çaba ve mesai harcıyor. En ufak şeyde bizi bilgilendirdiği için ne tür pürüzlerin çıktığını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ayrıca son iki maçımız da bize takım içerisinde 1-2 transfer kazandırdı diyebiliriz."

SOL BEKE DE OYUNCU GELİYOR

Levent Şahin, sol bek mevkisine de oyuncu almayı planladıklarını, bu bölgeye yapılacak transferle ilgili birkaç oyuncu üzerinde durduklarını aktardı.

Taraftara da çağrıda bulunan Şahin, "Oyuncu grubu son iki maçta üzerine düşeni yaptı. Seyirciden çok büyük bir destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.