Adanaspor-Antalyaspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "Ligde kalma umutlarımız çok düşmüştü. Antalya maçında da galibiyet için sahaya çıktık. Bizim maçtan önce ki mantığımız tamamen kazanmaya yönelikti. Ancak ilk yarıda yediğimiz 3 gol bizi yıktı. Son vuruş becerisi iyi olan bir takıma gereğinden fazla pozisyon verdik. Oyunun kontrolü rakibimizin elindeydi. 5-2'lik ağır bir yenilgi aldık" dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şunları söyledi: "Adanaaspor karşısında aldığımız galibiyet çok iyi. Daha farklı bir galibiyet olabilirdi. Neticede kazandığımız için mutluyuz. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Bunların 5'ini değerlendirdik. Takımda herkes çok iyi oynadılar. Kalan 5 maçı da disiplinli bir şekilde oynayıp önümüzdeki sezona daha disiplinli ve yukarıyı düşünen iyi bir takım yapmak için elimizden geleni yapacağız."







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-Eyüp Arın'ın açıklamaları



-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları