Adanaspor-Antalyaspor maçının ardından(Tür: Spor)
Ve Beşiktaş Caner teklifini yaptı
Evde kadınları dövüp videolarını çekmişlerdi, şimdi başları belada
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
Evlilik müessesini iki paralık eden program yayından kaldırıldı
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
Terör ağzıyla soru soran CNN spikerine Kavakçı'dan tokat gibi yanıt
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi
Kendini salan Murat'ın eşi, yeniden bakıma girdi