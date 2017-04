Adanaspor, Antalyaspor Maçına Odaklandı

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Antalyaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.



Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenildiklerini anımsattı.



İki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini ifade eden Arın, "Oyuncularımızın olağanüstü performansı vardı. Maçı kazanamadık fakat Adanaspor'un gerçek kimliğinin bu olduğunu gösterdik. Adanaspor, birkaç maçın dışında ezilerek oynamadı. Biz bu maçta puan veya puanlar alabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Futbolcularımız oyun anlamında başarılıydı ama skor anlamında başaramadık." diye konuştu.



Ligde bulundukları konumu hak etmediklerini dile getiren Arın, Antalyaspor maçına ilişkin şunları söyledi:



"Bu puanda (20) kalmayı hak eden bir takım değildik. Çok iyi oynadığımız maçları kaybettik. Bunlar geçti artık, biz bugün ve yarına bakacağız. Bizim için bundan sonraki maçlarımız önemli. Biz artık her müsabakaya 'kazanılacak maç' diye bakıyoruz ve Antalyaspor maçına da kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Herkes başarılı olmak için ter döküyor. Ama bazen şanssızlıklar da oldu."



"Türk oyuncuların yok olduğunu görmekteyiz"



Eyüp Arın, "Altyapı sorumlusu olarak neden 10 yabancıyla sahaya çıkıyorsunuz?" sorusunu, "Maçtan önce 10 yabancının ismini okumak benim için çok zordu. Ben, bu tür yabancılara karşıyım. İyi yabancılara karşı değilim ama maalesef ülkemizdeki bu tür yabancı sayısının artmasına karşıyım. Sadece futbolda değil her branşta Türk oyuncuların yok olduğunu görmekteyiz." diye cevapladı.



Her maç 10 yabancıyla oynamak zorunda olmadıklarını belirten Arın, "Bundan sonra mutlaka kendini ispat etmiş oyuncuları kenara alarak genç oyuncuları bu takımla sahaya çıkarmaya özen göstereceğiz." ifadesini kullandı.



Arın, takımın ligde kalma şansı hakkındaki soru üzerine de "Baraj 35 puan gibi gözüküyor. Belki bu daha aşağı inebilir. Şu anda 6 maç var, 6 maç 18 puan demek. Biz hangi şartlarda olursa olsun, bu puanların en fazlasını kazanmak için mücadele edeceğiz. Hangi oyuncularımız çıkarsa çıksın bundan sonra her maçı kazanmak için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.