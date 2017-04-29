Adanaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde antrenman yaptı.



Bir saat süren idman sonrası Adanasporlu futbolcular, tesislerde kampa girdi.