Adanaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde antrenman yaptı.
Bir saat süren idman sonrası Adanasporlu futbolcular, tesislerde kampa girdi.
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