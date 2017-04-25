Adanaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, ligin 29. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koşu çalışması ile başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Antrenman saat 19.00'da başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü.



Adanaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına 26 Nisan Çarşamba günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



(İHA)