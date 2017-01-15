Toros Dağları'ndan Adana'ya Kamyonlarla Kar Taşıdılar

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediyesi, Toros Dağlarından kamyonlarla kar getirerek Adanalıları karla buluşturdu.

ÇOCUKLARIN KAR HASRETİ SONA ERDİ

Türkiye genelinde yaklaşık 2 hafta boyunca soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Çoğu illerde kar nedeniyle okullar günlerce etkili oldu. Ancak Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana merkezine hiç kar yağmayınca çocukların kar hasretine Yüreğir Belediyesi son verdi. Ailelerin başvurusu üzerine Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, haftasonu Toros Dağları'ndan kamyonlarla kente kar getirdi.

KARTOPU VE KIZAK KEYFİ

Yüreğir Kültür Merkezi önüne dökülen karı gören vatandaşlar kar sevinci yaşadı. Vatandaşların kimi kartopu oynayarak kimi, plastik, lastik içi ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

''TELEVİZYONDA KARDA OYNAYAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORDUK''

Bazı vatandaşlar ise karı görünce kendi boylarında kardan adama yapıp eğlendi. Kar getirilmesine en çok çocuklar sevindi. Televizyonda karda oynayan çocukları görünce üzüldüklerini söyleyen çocuklar, "Her tarafta kar vardı ama Adana'da yoktu. Biz de karda oynamak istiyorduk belediye bu isteğimizi yerine getirdi. Şimdi hem kartopu oynuyoruz hem kızakla kayıyoruz, çok mutluyuz" dedi.

İşte kar gören Adanalıların sevinç manzaraları: