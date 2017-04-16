Adanalılar 'evet'i kutluyor

'Evet' Adana'da coşkuyla kutlanıyor



ADANA - Adana'da AK Partililer halk oylamasından 'evet' oyu çıkmasının ardından parti binası önünde toplanıp kutlama yapmaya başladı.

Halk oylamasından yüzde 51,33 ile 'evet' oyu çıkmasının ardından partililer il başkanlığı önünde toplantı. Güvenlik önlemleri altında parti binası önünde toplanan vatandaşlar davul zurna çalıp halay çekip 'evet'i kutlamaya başladı. Bazı partililer ise meşale yakıp 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Öte yandan trafikten geçen vatandaşlar ise ellerinde Türk Bayrağı sallayıp korna çalarak kutlamaya ortak oldu. AK Parti Adana il Başkanlığı önünde kutlama devam ediyor.