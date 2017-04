Adanalı Her Gece 20 Bin Adet Şırdan Tüketiyor

Adana'nın yöresel lezzetlerinden şırdan dolmasına olan talep son yıllarda hızla artarken, kentte her gece yaklaşık 20 bin şırdan tüketiliyor. Küçükbaş hayvan kesiminin azaldığı dönemde ise şırdan kıtlığı yaşanıyor, küçük tezgahlar şırdan bulamıyor. Küçükbaş hayvanların midesinin bir bölümü olan 'şırdan' her hayvanda bir adet bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'de kesilen tüm küçükbaş hayvanların midesi Adana'ya getiriliyor. Bol suyla yıkandıktan sonra pirinç, salça, kimyon, pul biber, kıyılmış kuyruk yağı ve iç yağından oluşan harçla doldurulan şırdan, büyük tencerelerde en az 2 saat pişiriliyor.



'KITLIK' YAŞANIYOR



Türkiye'nin tüm şırdanları Adana'ya gelmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle 'kıtlık' yaşanıyor. Bu dönemlerde özellikle küçük tezgahlar, satacak şırdan bulamıyor. Sektörün eskileri, iç savaş çıkmadan önce Suriye'den de her gün şırdan getirildiğini ancak son yıllarda bunun mümkün olmadığını anlatıyor.



Kentin çeşitli yerlerine dağılmış yaklaşık 200 tezgahta tanesi 5-6 lirası arası satılan mumbar lezzetine yakın bir tadı olan şırdan, üzerine pul biber ve kimyon atılarak sıcak servis ediliyor. Akşam saatlerinde başlayan satışlar paçacılarda olduiğu gibi sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken, meşhur şırdancıların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.



Öte yandan önceki yıllarda Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 5 aylık bir araştırma yürütüp farklı yerlerden 31 şırdan dolması örneği topladı. Yapılan incelemede ise insana zarar verecek mikrop bulunamadı. Adanalıların şırdana olan ilgisi her geçen yıl artarken satışların iyi olması satıcı ve üreticileri sevindiriyor.