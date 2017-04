Adanalı Çocuklara Bayram Hediyesi 'La Fonten Orman Mahkemesi'nde'

BOSCH'un çocuklarda çevre duyarlılığını geliştirmek için kurduğu Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Adana'da olacak.



23 Nisan Çocuk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ceyhan'a gidecek olan tiyatro, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyununu saat 12.00 ve 14.00'te Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahneleyecek.



BU YIL 16 İLİ GEZEN OYUN, ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR



2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışan Bosch Ev Aletleri, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM ekibi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun ile yeni sezonda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.



HAYVANLAR, LA FONTEN'İ YARDIMA ÇAĞIRIYOR



'La Fonten Orman Mahkemesi'nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor. - İstanbul