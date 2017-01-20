Adanalı Bayan Hentbolcular Çeyrek Finalde

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları'nda Adanalı bayan hentbolcular büyük gurur yaşattı. 4 takımın mücadele verdiği turnuvada Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK ve Zağnosspor çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.



Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda üç gün devam eden turnuvada Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK, Zağnosspor, Üsküdar Belediyesi, Artsam Koleji takımları karşı karşıya geldi. Zağnosspor 3 maç, Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK 2 maçı kazanarak, Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası'nda ilk 8 takım arasına isimlerini yazdırdı. Turnuvanın son gününde Zağnosspor, Artsam Koleji'ne karşı 34-26'lük üstünlük sağladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK ise Üsküdar Belediyesi'ni 28-25'lik skorla mağlup etti.



"Spora verdiğimiz desteğin meyvelerini topluyoruz"



Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, çeyrek finale yükselen Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK'nın Başkanı İzzet Vezir'i tebrik edip, başarılarının devamını diledi. Başkan Hüseyin Sözlü'nün her branşta spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Halil Hızlısoy, "Adana Büyükşehir Belediyesi, kusursuz bir organizasyona imza atarken, Adanalı bayan hentbolcularımız da kazandıkları maçlarla çeyrek final kapısını aralayıp, bizleri gururlandırdı" dedi.



"Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi ve Adana'yı temsil etmek"



Kulüp Başkanı İzzet Vezir ise Adana'da bayan hentbolda bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getirip, Başkan Hüseyin Sözlü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vezir "Adana'da bir bayan hentbol takımı ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplardan çıkma başarısı gösterdi. Bu onuru Adanamıza yaşattığımız için gururluyuz. Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi ve Adana'yı en iyi şekilde temsil etmek. Bu yolda bizi asla yalnız bırakmayan Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADANA