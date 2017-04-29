Adana, "Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri" İle Unutulmaz Bir Gece Yaşadı

Artık klasikleşen şarkılarıyla Türk müziğinin en sevilen sanatçılarından olan Ümit Besen, pop ve arabeski kendine özgü tarzıyla mükemmel şekilde harmanlayan Yeliz ve son dönemin eğlenceli topluluklarından Anason Orkestrası, Adanalılara yıllardır özlem duydukları gazino eğlencesini, coşku dolu bir geceyle yaşattı.

Türkiye'de eğlence hayatına bir dönem damgasını vuran gazino kültürünü 4 yıldır tekrar canlandıran Yeni Bi' Fest, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan oluşan çok özel bir turne ve unutulmaz bir kadroyla gazino eğlencesine yeniden hayat verdi.

Meze, müzik ve muhabbetin eşlik ettiği, eğlencenin doyasıya yaşandığı "Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri"nin son durağı Adana'da, unutulmaz bir gece yaşandı. Geçmişte gazino kültürüne aşina olan, birçok ünlü sanatçının sahneyle tanıştığı Adana, iyi bildiği gazino eğlencesini yeniden doyasıya yaşadı.

Ümit Besen ve Yeliz'den klasikleşen şarkılar

Sheraton Grand Adana Hotel'de gerçekleşen gecede sahne alan Ümit Besen ve Yeliz, eski gazinoları aratmayan mükemmel bir performans sergiledi. Ümit Besen, Nikah Masası'ndan Okul Yolunda'ya kadar artık herkesin ezberleği şarkılarını tüm dinleyicilerle birlikte söyledi. Eski gazinolarda da sahne deneyimi yaşayan Yeliz ise hem o günlere ait keyifli anılarını paylaştı, hem de pop ve arabeski harmanlayarak çok sevilen şarkıları seslendirdi. Anason Orkestrası ise eski 45'liklerden oluşan repertuarıyla geçmişten bugüne keyifli bir müzikal yolculuğa imza attı.

Salon düzeninden menüsüne tam bir gazino gecesi

Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri'nde sahnenin yanı sıra oturma ve yemek düzeni de, gazino kültürüne uygun olarak tasarlandı. Meze, müzik ve muhabbet ile şenlenecek sofraları, masalı oturma düzeni ve fix menü uygulaması ile efsaneleşmiş gazino kültürü yeniden canlandı.