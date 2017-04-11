Adana Yemekten Zehirenen Suriyeli Aile Hastanelik Oldu

Yemekten zehirenen Suriyeli aile hastanelik oldu



Adana'da yedikleri yemekten zehirlenen Suriyeli aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Ülkelerindeki iş savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen 3 çocuklu Suriyeli aile, merkez Seyhan ilçesinin Döşeme mahallesi 60036 sokaktaki 2 katlı eve yerleşti. Yaklaşık 3 yıldan beri kiracı oldukları evde yaşayan aile akşam yemeği için sofraya oturdu. Anne Amine Mahmud'un pişirdiği yemekten yiyen 3 çocuk, baba Ahmet Almansur zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma başlayan çocuklarına evde bulunan ilaçları içiren anne, durumlarını düzeltmeye çalıştı. Bir süre sonra rahatsızlıkları artan Suriyeli aile komşularından yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Almansur ile ismi öğrenilemelen bir çocuk acil olarak hastaneye sevk edildi. Anne Amine Mahmud ile 2 yaşlarındaki oğlu ile 4 yaşındaki kızları da ikinci ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Suriyeli aile hayati tehlikeyi atlattı.