Adana Valiliği himayesinde ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinesinde hazırlanan "Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Vali Demirtaş, ÇKA Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, Ortadoğuda'ki iç karışıklıkların Türkiye'yi hedef alan terör eylemleri ve uluslararası finansal krizler nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyledi.



Tüm paydaşlar olarak ülkenin bekası ve kalkınması için üst düzey katkı sağlamak gerektiğine dikkati çeken Demirtaş, "Ekonomik büyüme ve sürdürebilir kalkınma tüm ülkelerin temel amacıdır. Yatırımlar bu noktada önem kazanmaktadır. Ülkemiz, ekonomik büyüme modelini üretimde yerli katma değerin yükseltilmesi üzerine kurgulamaktadır. Her yatırım, üretim kapasitesinin genişletilmesi, iş olanaklarının artırılması ve gelir düzeyinin yükseltilmesine sağladığı katkılarla ölçülmektedir." dedi.



Demirtaş, ÇKA tarafından Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan bölge planında ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek ulaşım, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında büyük ölçekli alt yapı yatırımları sayesinde bölgenin uluslararası çekim merkezi olma gayesini daha da hızlandıracağını belirtti.



Adana'nın iktisadi kalkınmasının gerçekleştirilmesi için belirlenen hedef ve tedbirlerin yer aldığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:



"Önceliklerimiz, enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak. Bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja dönüştürmek. İmalat sanayisinde rekabet gücünü artırmak. Tarımdan elde edilen katma değeri yükseltmek, bölgenin turizm potansiyelini hareket geçirmek ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını iyileştirmek. Bu temel hedefler doğrultusunda Çukurova Kalkınma Ajansı, son 10 yılda mali destek programları ile birçok sektöre destek verdi. Ajans, bünyesindeki yatırım destek ofisleri aracılığıyla Adana ve Mersin'de bulunan sanayi kuruluşlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulundu. Bölgenin temel sorunlarıyla ilgili çok sayıda araştırma raporu yayımlamış bulguları çeşitli düzeydeki toplantılarla kamuoyunun dikkatine sunmuştur."



Demirtaş, ÇKA tarafından 2016'da tüm paydaşların da görüşü alınarak "Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" belgesi oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Bundan sonra önümüzdeki dönemde ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Yatırımların ilerlemesini yavaşlatan engellerin tespit edilerek çözümü için inisiyatifler alınmalıdır. İlin rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlere yönlendirme ve destekleme faaliyetleri artırılmalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergelerle takip edildiği strateji belgesi ile Adana'ya önemli katkı sağlaması beklenmektedir." şeklinde konuştu.



ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise, Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi'nin temel amacının yatırımların önündeki sorun alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara yönelik faaliyetleri önceliklendirme olduğunu ifade etti.



Stratejiyle, Adana'daki tüm kurum ve kuruşların ortak gündemi olması hedeflendiğini dile getiren Altunsu, şöyle konuştu:



"Bu stratejiyle benzer çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve mükerrerlikleri önleyecek bir doküman olması hedeflenmektedir. Ülkemizdeki diğer kalkınma ajansları aracılığıyla da 81 il için yatırım destek ve tanıtım stratejisi hazırlanmaktadır. Kalkınma Bakanlığı bu çalışmaları ve koordinasyonu sağlamaktadır. Strateji belgesi bakanlığın gönderdiği rehber doğrultusunda hazırlanmıştır. 2017 yılının faaliyetleri belirlenmiş olup, sene sonunda gerçekleştirilenlere bakılacak bunlar değerlendirildikten sonra gelecek sene başında yeni bir eylem planı hazırlanacaktır. Adana'nın mevcut altyapısı, üretim kültürü, lojistik alanları, doğal ve tarihi güzellikleri yatırımcılara çok fazla fırsat sunmaktadır. İlimizin yeniden bir cazibe merkezi olmasında, birlikte çalışma ve işbirliklerini geliştirerek aynı hedefe doğru yürümenin doğru olacağı kanaatindeyiz."