Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" Toplantısı

Adana Valiliği himayesinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda hazırlanan "Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" projesi kapsamında Adana'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında öne çıkan sektörlerin temsilcileri ve meslek odalarıyla toplantı gerçekleştirildi.



Çukurova Kalkınma Ajansı binasındaki toplantıda konuşan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Çukurova'nın gelişmesine yönelik hazırladıkları bölge planı ve bu plan doğrultusunda oluşan uygulanabilir, izlenebilir strateji belgelerinin hayata geçirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.



Adana Yatırım ve Tanıtım Stratejisi'nin 10. Kalkınma Planı ile uyum gözetilerek hazırlandığını ifade eden Altunsu, "Bu stratejinin temel amacı yatırımların hedefindeki sorun alanlarını belirleyerek bu alanlara yönelik faaliyetleri öncelendirilmektedir. Strateji ile sadece kurum değil, Adana ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların yol haritası olması hedeflenmiştir. Benzer çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak" dedi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise ilerleyen dönemlerde Adana'daki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Vali Demirtaş, "Yatırım ilerlemesini yavaşlatan engellerin tespit edilerek çözüm için inisiyatif sağlanmalıdır. Bilim, rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlere yönlendirme ve destekleme faaliyetleri artırılmalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergeler ile takip edilerek Adana'ya katkı sağlaması beklenmektedir. Yatırım destek ve teşvik uygulamaları ancak yatırım ortamlarının iyileştirilmesi ve farklı alanlardaki faaliyetleri içeren geniş kapsamlı bir stratejinin bulundurulması halinde başarıya ulaşabilecektir. Bu amaçla hazırlanan Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi'nin ilimizin kalkınmasına ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantıda ayrıca Adana Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun tarafından yatırım, destek ve tanıtım stratejisinin amacı ve hazırlık süreci hakkında bilgi verildi.



Toplantı, daha sonra sektör temsilcileri ve kurum müdürlerinin planla ilgili görüşlerini belirtmesiyle son buldu. - ADANA