Adana Yalnız Yaşayan Babasının Cesedini Buldu

Yalnız yaşayan babasının cesedini buldu



ADANA'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı 69 yaşındaki Şeref Öğretmen, evinde ölü olarak bulundu.



Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Şeref Öğretmen'i telefonla arayan kızı Fulya Emrecik, kendisine ulaşamadı. Eşinden ayrıldıktan sonra 20 yıldır yalnız yaşayan Şeref Öğretmen'in hayatından endişe eden kızı Fulya Emrecik babasını kontrol etmek için yola çıkarken, yakınlarına da haber verdi. Öğle saatlerinde eve gelen Fulya Emrecik, bahçeye bakan balkon kapısını açıp içeriye girdi. Fulya Emrecik, babasının mutfakta hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Şeref Öğretmen'in öldüğü belirlendi.



Babasının öldüğünü öğrenen genç kadın sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan genç kadını, teyzesi ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Evinin duvarlarında ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt ile ilgili gazete kupürlerinin asılı olan Şeref Öğretmen'i cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Polis olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.