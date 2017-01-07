Adana Yağmura Dayanamayan Çevre Duvarı Çöktü

Yağmura dayanamayan çevre duvarı çöktü



Fatih KARAÇALI / ADANA, (DHA) - ADANA'da bin inşaatın istinat duvarı, bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle çöktü.



Olay, merkez Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde Süleyman Demirel Mulvarı ile 83021 sokak arasındaki eğimli arazide meydana geldi. Dolgu toprağın üzerine yapıldığı iddia edilen inşaatın istinat duvarı, bir haftadır süren yağmura dayanamadı. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle duvar çöktü. Duvarın tuttuğu toprak da yola doğru aktı. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden yolu ulaşıma kapattı.



Çevredeki vatandaşlar, inşaatın özel bir kuruma ait yurt inşaatı olarak başladığını ancak 2 yıldır çalışmanın durduğunu söyledi. Vatandaşlar, inşaatın dolgu toprak üzerine yapıldığını, geçen yıl da benzer bir kayma yaşandığını anlattı.



Yeni bir çökme olayına karşı çevre güvenliğini alan polis, belediye ekiplerine haber verdi.



(Tür: Yurt)