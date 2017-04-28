Adana'ya İki Yılda 22.6 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Yapıldı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.



Toroslar EDAŞ'ın, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeler devam ederken son iki yılda 22.6 milyon liralık aydınlatma yatırımı yaptığı bildirildi.



2017 yılında yaklaşık 11,9 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Adana'da yapılan çalışma kapsamında ekipler tarafından ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürlerini de bakım ve onarımdan geçiriliyor.



Toroslar EDAŞ çalışanları, son 6 ay içinde yürüttüğü aydınlatma çalışmaları kapsamında, 5 bin 125 adet armatürü ekonomik ömrünü tamamladığı için yeniledi. 22 bin 729 adet armatürü yanar hale getirdi. 748 mahallede toplamda 2 bin 140 kez, 208 cadde ve bulvara bakım yaptı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 9 bin 550 metre kablonun onarımını gerçekleştirdi. - ADANA