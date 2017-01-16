Adana ve Mersin Oda ve Borsa Başkanları Tarsus'ta Buluştu

Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları başkanları Tarsus'ta bir araya geldi.



Oturum başkanlığını Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir'in yaptığı ve Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, birlikteliğe vurgu yaparak bölgenin sorunlarının da tasalarının da sevinçlerinin de ortak olduğunu söyledi.



Dünyada ekonomilerin artık bölgeselleştiğini, hatta şehirleştiğini kaydeden Kaya, dünya ticaretinin yüzde 60'ının şehirlerde gerçekleştiğini anlattı.





Toplantının önümüzdeki yıllar için Adana ve Mersin için birliktelik mesajı vermesini temenni eden Kaya, 2016 yılının sıkıntılarla geride bırakıldığını ifade etti.



15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin kendilerini ve ülkeyi derinden yaraladığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:



"Türkiye güçlü bir ülke. El birliği ve güç birliği ile bu sıkıntıları aşacağız. Ekonomik göstergelere baktığımız da döviz kurları aldı başını gidiyor. 2015'den bu yana son 2 yıldır Türk lirası sırasıyla yüzde 20-25 arasında değer kaybederken 2017 yılının ilk günlerine yüzde 10 değer kaybıyla başladı. Ekonomistlerin değerlendirmelerinde bu kaybın iç ve dış sebepler olduğu söyleniyor. Dış sebeplerde irdelenen ve Türkiye'nin de içinde olduğu kırılgan 5'li Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ülkelerini ekonomik olarak değerlendirdiğimizde bizlerin dövizde yaşanan hareketlilik için iç sebeplere ve Türkiye üzerine oynanan oyunlara yoğunlaşmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Türkiye üzerinde ekonomik, siyasi ve sahada mücadele var. Bu ülke bizim bu vatan bizim diyerek birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bizden mesaj bekleyen herkesime bardağın dolu tarafını göstermemiz ve umut vermemiz gerekiyor. Türkiye bunların tamamını atlatacak ve başarı hikayesi yazacağız."



Kaya, tarım sektörünün 2016'da Rusya krizi nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, bunu aşacak bir model geliştirildiğini aktardı.



Mersin ve Adana'nın ekonomik göstergeleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Abdullah Özdemir'in ardından başkanlar ortak sorunları dile getirdi.