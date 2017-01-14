Adana Valiliği'ndeki Bombalı Eylemi Gerçekleştiren Kadın Terörist Suriye'ye Kaçtı

ADANA'da 2 kişilin hayatını kaybettiği 33 kişinin de yaralandığı Valilik otoparkında düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin Ç.K. olduğu ve Suriye'ye kaçtığı ortaya çıktı.



24 Kasım'da Valilik otoparkında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı planladığı iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Mehmet Emin V., valilik parkına bombayı getiren kadın teröristin Suriye'ye kaçtığını itiraf etti. Mehmet Emin V., ifadesinde kadın teröristin Ç.K. olduğunu, olaydan sonra Nusanbiy'e götürdüğünü ve ortadan Suriye'ye geçtiklerini anlattı. Mehmet Emin V., terör örgütü PKK'lı olan ve dağa çıkan kardeşini aramak için yurt dışındaki örgüt kamplarına gittiğinde bombacı Ç.K. ile tanıştığın ileri sürdü. Saldırı öncesi örgüt üyelerinin kendisine ulaşarak "Seni kardeşine götüreceğiz" dediklerini iddia eden V. saldırının nasıl gerçekleştirildiğini de tüm ayrıntılarıyla şöyle anlattı:



"Örgüt elemanlarının yanındaki kadın teröristi bana göstererek 'yarın bunu hastaneye götür, seni daha sonra kardeşine götüreceğiz' dediler. Kadın Doğum Hastanesi'ne götürerek yardımcı oldum. Kadın kendi aracıyla arkamdan geliyordu. Hastaneye geldiğimde göremedim acil servise girdiğini düşünüp beklemeye başladım. Hastane kafeteryasında bir şeyler yedim. Patlama sesi hastaneye kadar geldi. Herkes gibi ben de tedirgin olup, aracımın yanına gittim. Araçta 20 dakika kadar oturdum. Bir süre sonra kadın terörist yanıma geldi. Kendisine arabasının nerede olduğunu sorduğumda 'sus soru sorma, sür' dedi. Ne olduğunu anlamadım. Çantasından bir bomba çıkardı, patlatmaya hazır hale getirip, elinde tuttu. Bana 'önüne kim çıkarsa çıksın durma, gerekirse ez. Yoksa bombayı patlatırım. Ben de sen de havaya uçarız' dedi. Konuşmalarından bombayı onun patlatmış olduğunu anladım. Kullanılmış olduğumu anladım. Kadın teröristi tarifler üzerine bir portakal bahçesine götürdüm. Burada beni kadın terörist ile görüştüren Halo lakaplı E.Ç. isimli şahısla buluştuk. Daha sonra başka bir araca bindik. Köy yollarından Nusaybin'e gittik. Burada başka teröristler ile buluştuk. Kaçakçılar gelip bizi sınırdan geçirdi. Suriye'de bir köye gittik beni orada bıraktılar. Daha sonra 'gelip seninle görüşeceğiz' dediler. 15 gün sonra geldiler. Bana gereken yardımda bulunacaklarını söylediler, ailemi de buraya getireceklerini söylediler. Ailemi merak edip bulunduğum yerden kaçtım. Kaçakçılara 200 TL verdim beni Kızıltepe yakınlarına getirdiler. Adana'ya gelirken yol aramasında arama kararım olduğu için yakalandım. Ben kadının terörist olduğunu bilseydim yardım etmezdim."



- Adana