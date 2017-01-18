Adana Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı



ADANA merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 kişi yakalanırken 160 kilo esrar ele geçirildi.



Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kilis-Gaziantep-Adana arasında faaliyet gösteren bir şebekenin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceğini belirledi. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından polis, 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise toplam 160 kilo esrar, 2 av tüfeği, uyuşturucuyu tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.



Adana'ya getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.