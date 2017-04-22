Adana Twins

Elektronik müziğin gerek kendi parçaları, gerekse de ünlü isimlere yaptıkları remixlerle son dönemdeki en popüler ikililerinden Adana Twins 22 Nisan gecesi Kite'da sizlerle olacak!

Adana Twins

Elektronik müziğin gerek kendi parçaları, gerekse de ünlü isimlere yaptıkları remixlerle son dönemdeki en popüler ikililerinden Adana Twins 22 Nisan gecesi Kite'da sizlerle olacak!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kite

Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı

Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 59: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 59: 00

Kategori : Adana Twins

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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