Adana Twins
Elektronik müziğin gerek kendi parçaları, gerekse de ünlü isimlere yaptıkları remixlerle son dönemdeki en popüler ikililerinden Adana Twins 22 Nisan gecesi Kite'da sizlerle olacak!
Elektronik müziğin gerek kendi parçaları, gerekse de ünlü isimlere yaptıkları remixlerle son dönemdeki en popüler ikililerinden Adana Twins 22 Nisan gecesi Kite'da sizlerle olacak!
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kite
Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı
Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 59: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 59: 00
Kategori : Adana Twins
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io