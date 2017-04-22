Elektronik müziğin gerek kendi parçaları, gerekse de ünlü isimlere yaptıkları remixlerle son dönemdeki en popüler ikililerinden Adana Twins 22 Nisan gecesi Kite'da sizlerle olacak!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kite



Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı



Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 59: 00



Kategori : Adana Twins



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır