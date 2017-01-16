Adana Tuvalde "Ölümsüzleşiyor"

İBRAHİM ERİKAN - Taşköprü'den Ulu Cami'ye kadar birçok tarihi mekanı bünyesinde barındıran ve kendine has kültürüyle öne çıkan Adana, 17 ülkeden 77 sanatçının tuvalinde ölümsüzleşiyor.



Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na katılan 17 ülkeden 77 sanatçı, kentin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini resmediyor.



Tarihi Adana Kız Lisesi binasındaki çalıştay kapsamında önce kenti gezen sanatçılar, beğendikleri mekanları tuvale yansıtıyor.



Bünyesinde çok sayıda tarihi ve doğal güzelliği barındıran, aynı zaman coğrafi konumu, iklimi, insanı ve tarımıyla romanlara, dizi ve filmlere konu olan Adana, ressamların tuvalinde ölümsüzleşiyor.



Ulu Cami'yi çizen Kazakistanlı ressam Rufina Sharipova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi.



Akademik bir teknikle Ulu Cami'yi resmettiğini, büyük fırçalar ve tuval kullandığını anlatan Sharipova, "Mavi ağırlıklı bir resim çiziyorum. Eski yapıların olduğu yerleri gezdik. Çok güzel. Ulu Cami'den sonra eski Adana'yı da resmedeceğim." diye konuştu.



Tarihi Taşköprü'yü çizen Azeri ressam Vugar Ali de Adana'da bulunduğu için çok memnun olduğunu belirtti.



Daha önce de Türkiye'ye geldiğini bildiren Ali, "Adana'nın güzelliği, meşhur köprüsü ve köprünün kente verdiği güzelliği bu sanatla işledim. Eser daha bitmedi, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



"Türkçe konuşan sanatçılar bir araya geldi"



Çalıştaya Konya'dan katılan Orhan Cebrailoğlu da etkinlikte Türkçe konuşan ülkelerden sanatçıların bir araya geldiğini kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye bunun için teşekkür eden Cebrailoğlu, "Bu çalıştayda farklı sanatçılar bir arada. Herkes kendi sanat anlayışıyla Adana'nın güzelliklerini, tarihini, sosyal ve kültürel alanlarını yorumluyor. Ben de buna çok farklı bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Adana'nın daha çok heyecanlı, hareketli, insanının hızlı olduğunu resmime yansıtıyorum." ifadelerini kullandı.



Çalıştaya, Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Tacikistan'dan sanatçılar katılıyor.