Adana Turizm Haftası Aladağ'da Kutlandı
Turizm Haftası Aladağ'da kutlandıADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri Yedigöze Barajı piknik alanında yapıldı.
Turizm Haftası Aladağ'da kutlandı
ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri Yedigöze Barajı piknik alanında yapıldı.
Düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ'ın bölgenin nefes alabileceği bir alan olduğunu söyledi. Akgedik, "Aladağ, turizm alanında Adana'nın yüz akı olmaya aday ve bu konuda Doğu Akdeniz Bölgesi'nin nefes alabileceği bir nokta olması için hızla ilerliyoruz. Aladağ'ımızın tanıtılmasında hep birlikte yol alacağız" dedi.
4 MEVSİM YAŞANIYOR
Vali Mahmut Demirtaş da, Adana'nın kültürel ve sanatsal etkinliklerle ön plana çıktığını belirtti. Demirtaş, "Ülkemiz 4 mevsimin bir arada yaşandığı ender coğrafyalardan biridir. Bu stratejik konum, 'bacasız sanayi' dediğimiz turizme ekonomik katkısını da beraberinde getirmektedir. Adana, Çukurova'nın bereketli toprakları, zengin doğal kaynakları, gelişmiş ekonomisi ve çok kültürlü yapısıyla, Türkiye mozaiğinin en önemli unsurlarındandır. İlimiz festivalleriyle, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle modern bir dünya kentidir" diye konuştu.