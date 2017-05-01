Adana Tiyatro Festivali'ne 19 Bin Seyirci
ADANA'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali', Sırbistan'dan gelen oyuncuların sahnelediği 'Antigone' oyunuyla sona erdi.
ADANA'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali', Sırbistan'dan gelen oyuncuların sahnelediği 'Antigone' oyunuyla sona erdi. Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Efe Ünsal, "Festivalimiz bu yıl 19 bin 60 tiyatrosevere ulaştı. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.
Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayan festivalde, 12'si yerli, 9'u yabancı 21 oyun sahnelendi. Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Giydirici' adlı oyunuyla başladı. 30 Nisan'da kapılarını Sırbistan'dan 'Antigone' oyunuyla kapatan festivalde, Rusya'dan 'Romeo ve Juliet' ile 'Anna ve Amiral', İspanya'dan 'The GagFather', Gürcistan'dan 'Vişne Bahçesi', Makedonya'dan 'Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor', İtalya'dan 'Kütük Evi' oyunlarını sahnelerken, İspanya'dan CIA La Tal Topluluğu da 'Guguklu Saat' etkinliği ile açık hava gösterisi sundu.
İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Giydirici', İzmir Devlet Tiyatrosu 'Ermişler ya da Günahkarlar', Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Üç Kız Kardeş', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Gayrı Resmi Hürrem', Tiyatro Adam 'Ivan Ivanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?', Tiyatro Kare 'Ahududu', Pürtelaş Tiyatro 'Parçacıklar', Tiyatro Platform 'Köpeklerin İsyan Günü', Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu 'Kim Var Orada - Muhsin Bey'in Son Hamleti' oyunlarıyla tiyatroseverlerle buluştu. Kukla ve kostüm yapımı, çocuklarla mask yapımı, yaratıcı çamur çalışması, fiziksel tiyatro ve Karagöz konularında atölye çalışmaları düzenlenen festivalde, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü de usta sanatçı Ayten Gökçer'e verildi.
Festivalin biletleri satışa çıktığı anda tükenirken Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Efe Ünsal, "Festivalimiz bu yıl 19 bin 60 tiyatrosevere ulaştı. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.
- Adana