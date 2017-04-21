Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,98 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,98 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün Cinsi
|En Düşük
|En Yüksek
|Buğday
|0,96
|0,98
|Mısır
|0,91
|1,02
|Kuru soğan
|0,30
|0,60
|Patates
|0,62
|1,20
|Tavuk eti
|6,00
|9,50
-
İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
-
Bakan müjdeyi verdi! 40 bin kişi işe alınacak
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
Samsung S8 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
-
Zabıtalara kızdı kendi işinin patronu oldu
-
PTT'den çok önemli uyarı! Mailleri açmayın
-
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
-
CHP'li belediye meclis üyesine kurşun yağmuru! Durumu ciddi