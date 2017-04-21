Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,98 liradan satıldı.



Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Cinsi



En Düşük



En Yüksek



Buğday



0,96



0,98



Mısır



0,91



1,02



Kuru soğan 0,30



0,60



Patates 0,62 1,20 Tavuk eti 6,00 9,50