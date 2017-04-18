Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,40 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,40 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün Cinsi
|En Düşük
|En Yüksek
|Buğday kepeği
|0,64
|0,67
|Nişasta
|0,93
|1,30
|Portakal
|0,16
|0,22
|Soya Fasulyesi (Tohumluk)
|4,50
|5,40
|Limon
|0,25
|0,30
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