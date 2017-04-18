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Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,40 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,40 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

En Düşük

En Yüksek

Buğday kepeği

0,64

0,67

Nişasta

0,93

1,30

Portakal0,16

0,22

Soya Fasulyesi (Tohumluk) 4,50 5,40
Limon 0,25 0,30

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