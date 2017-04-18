Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,40 liradan satıldı.



Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Cinsi



En Düşük



En Yüksek



Buğday kepeği



0,64



0,67



Nişasta



0,93



1,30



Portakal 0,16



0,22



Soya Fasulyesi (Tohumluk) 4,50 5,40 Limon 0,25 0,30