Adana Tepebağ Höyüğünde Kazı Çalışmaları

Adana'da tarihçesi M.Ö. 6 binli yıllara kadar uzandığı tahmin edilen Tepebağ Höyüğünde kazı sezonu başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 2013 yılından beri sürdürülen kazılarda yeni sezon açıldı.



Bern Üniversitesi bilimsel danışmanlığında, Adana'nın tarihi mahallelerinden olan merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 dönüm alanda sürdürülen kazının bu yılki etabının 9 ay sürmesi planlanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla tarihçesi M.Ö 1500'lü yıllarda Geç Tunç Çağına ulaştığı belirlenen ancak M.Ö 6 binli yıllara kadar uzandığı tahmin edilen höyükte bu yıl özellikle dar alanda yapılacak çalışmalarla höyüğün kronolojisinin tam olarak belirlenmesi amaçlanıyor.



Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki kazı alanını gezerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Adana Müzesi Müdür Vekili Nedim Dervişoğlu ile kazı danışmanı Deniz Yaşin'den bilgi aldı.



Demirtaş, kazı sezonunun hayırlı olmasını diledi.



Katkılarından dolayı Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Demirtaş, "Burada ortak bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısmet olursa 8 bin yıllık bir tarihi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu vatandaşlarımızla, turizmle buluşturmak istiyoruz. Temennimiz en kısa zaman içerisinde Adana'nın güzelliklerini, tarihi geçmişini, tarihi dokusunu ortaya koyar ve bunu vatandaşlarımızla paylaşırız." dedi.



Demirtaş, tarihi mahallede yapılan çalışmalar kapsamında Valilik olarak da iki eski okul binasını restore ettiklerini sözlerine ekledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de mahallenin her tarafının kazılmaya değer olduğunu belirtti.



Adana'nın çok uzun süre insanlığın bütün kazanımlarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Sözlü, bu zenginliklere ulaşılmasının turizm yönünden şehre büyük kazanç getireceğine dikkati çekti.



Konuşmaların ardından katılımcılar, belirlenen alana kazma vurarak yeni sezon çalışmalarını başlattı.