Adana Tepebağ Höyüğü'nde Yeni Dönem Kazısı Başladı

Tepebağ Höyüğü'nde yeni dönem kazısı başladı



ADANA'da geçmişi 8 bin yıl öncesine dayanan Tepebağ Höyüğü'nde kış mevsimi nedeniyle ara verilen arkeolojik kazı, kent protokolünün katıldığı törenle tekrar başladı.



Tepebağ Höyüğü kazı alanında yeni bir çalışma alanına ilk kazmayı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bern Üniversitesi'nde görevli Kazı Danışmanı Dr. Deniz Yaşin birlikte vurdu. 2013'te başlayan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, "8 bin yıllık bir tarihi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu turizmle buluşturmak istiyoruz. Adana'nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Tepebağ Höyüğü'nün turizm açısından bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Sözlü "Tepebağ'ın her alanı kazılmaya değer. İnsanlık tarihi burada yatıyor. İnsanlığın kazanımlarına ev sahipliği yapmış bir alan burası. Buradaki kültürel zenginliğimizin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Benim gönlüm arzu ediyor ki, tarihi niteliği olmayan tüm binalar burada yıkılmalı. Tepebağ'da kazı bittikten sonra bu alan bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.



NEOLOTİK DÖNEME ULAŞABİLİRİZ



Kazının 9 ay süreceğini açıklayan Dr. Deniz Yaşin ise Neolitik döneme kadar ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak şu bilgileri verdi:



"Höyüğün nehre bakan kısmına kazma vuruldu. Burada alanımız çok kısıtlı. Gönül isterdi ki bir yamaçta açalım. Buranın kronolojisini daha iyi çıkarabilirdik. Tepebağ Höyüğü'nün kronolojisini çıkarmaya çalışıyoruz. Burası şu ana kadar ulaştığımız bilgilere göre Geç Tunç çağına kadar yani MÖ 1500 yılına kadar gidiyor. 3 bin 500 öncesine kadar ulaşmış durumdayız. Çevredeki arkeolojik buluntularla burada bulduğumuz parçaları karşılaştıracağız. Tahminlerimize göre burası Adaniya ise MÖ 6 bin yıl öncesine kadar geriye gideceğini, hatta daha eskiye gideceğini düşünüyorum. Neolitik döneme kadar gideceğini düşünüyorum. Burada bir arkeopark yapılması düşünülüyor."