Adana Tedavi Yerine Yola Saçılan Peynirlerini Topladı

(ÖZEL) Tedavi yerine yola saçılan peynirlerini topladı



ADANA'da plakası belirlenemeyen bir otomobil seyyar satıcının elektrikli bisikletine çarpıp kaçtı. 3 teker bisikletin altında kalan ve hafif şekilde yaralanan seyyar satıcı 47 yaşındaki Salih Çiftçi, tedavi olmak yerine yola saçılan peynirlerini toplamaya çalıştı.



Olay, Merkez Seyhan İlçesi'nin Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Peynir satmak için evden çıkan Salih Çiftçi'nin elektrikli bisikletine plakası alınamayan bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin altında kalan Çiftçi yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza yerine gelen ambulansa götürülen Çiftçi, tedaviyi kabul etmeyip ambulanstan inerek, yola savrulan peynirlerinin toplamaya çalıştı. Dizindeki yaralara aldırmadan peynir toplamaya çalışan Salih Çiftçi'ye çevredeki vatandaşlar zararını karşılamayı teklif etti. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan peynir satıcısının, mallarını yine vatandaşlar topladı. Yaklaşık 3 bin lira zararı olduğunu söyleyen Çiftçi, olay yerine gelen polislerden, kendisine çarpan aracı bulmalarını istedi.



Cadde üzerindeki mobese kameralarını incelemeye alan, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.