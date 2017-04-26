Adana Takla Atan Otomobili Vatandaşlar Kaldırdı

Takla atan otomobili vatandaşlar kaldırdı



ADANA'da boş yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobili vatandaşlar kaldırıp yolu araç trafiğine açtı.



Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Hasan Şaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karataş istikametinden şehir merkezi yönüne gelen 01 T 2532 plakalı taksi, kontrolden çıkınca refüje, ardından da yolun sağındaki kaldırıma çarpıp takla attı. Taksinin, kimliği belirlenemeyen sürücüsü araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı. Bulvarın ortasındaki taksiyi gören vatandaşlar, polisten yardım istedi. Otomobilde yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar, el feneri yardımı ile taksinin içini kontrol etti. Herhangi kimse olmayınca el birliğiyle taksiyi düzeltip, yol kenarına çekti.



Ekiplerin aramasına rağmen sürücü bulunamadı.