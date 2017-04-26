Adana Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da sulama kanalında bulunan erkek cesedi, otopsi için adli tıpa gönderildi.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında suda bir kişinin sürüklendiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Uzun süren çalışma sonucu üzerinde atlet ve kot pantolon olan bir erkeğe ait ceset, ilk görüldüğü noktaya 20 kilometre uzaklıktaki Kayralı Mahallesi'nde bulundu. Su altı ekipleri tarafından çıkartılan ceset otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.