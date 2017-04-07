Adana Sulama Kanalına Düşen 14 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Sulama kanalına düşen 14 büyükbaş hayvan kurtarıldı



ADANA'da sulama kanalına düşen ve yaklaşık 2 kilometre sürüklenen 14 büyükbaş hayvan Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.



Merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Batasu'ya ait 18 büyükbaş hayvan çobanlık yapan Suriyeli Ahmed Almahsun tarafından tarlaya getirdi. Suriyeli çoban, bir süre otlayan hayvanları tarla kenarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kıyısına götürdü. Su içmek isteyen büyükbaş hayvanların 14'ü kanala düştü. Kendi çabasıyla hayvanları sudan çıkaramayacağını anlayan Ahmed Almahsun, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.



Sulama kanalında yaklaşık 2 kilometre sürüklenen 14 büyükbaş hayvan, Cankur ve vatandaşlar tarafından telef olmadan tek tek kurtarıldı.