Adana Sokakta Oynarken Vurulan Yusuf Atmaca Toprağa Verildi

Sokakta oynarken vurulan Yusuf Atmaca toprağa verildi



ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalınca av tüfeğiyle vurularak öldürülen 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın cenazesi göz yaşları ile toprağa verildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi sürerken gözaltına alınan 6 kişinin ise sorgusu sürüyor.



Olay, dün akşam merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Can ve Bülbül aileleri barıştırılmak için bir araya getirildi. Ancak taraflar arasındaki barış görüşmesi çıkan tartışma sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerle açılan ateş sırasında sokakta oynayan Yusuf Atmaca ile 43 yaşındaki Hasan Can ve 67 yaşındaki Sabri Bülbül yaralandı. Sırtına saçma isabet eden Yusuf Atmaca götürüldüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen silahlar da balistik incelemeye gönderildi.



DAYI: KÜÇÜCÜK ÇOCUKTAN NE İSTEDİNİZ



Oyun oynarken silahlı kavganın ortasında kalıp can veren Yusuf Atmaca'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan dayı Ekrem Olcay, "Küçücük çocuktan ne istediniz, ne suçu vardı öldürdünüz" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Atmaca'nın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.