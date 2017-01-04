Adana - Sokak Ortasında Tartıştığı Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurdu

Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurdu



ADANA'nın Kozan İlçesi'nde 26 yaşındaki Levent S., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı 22 yaşındaki Sezer D.'yi av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Levent S. ve Sezer D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Levent S., yol kenarında park halindeki 01 CYP 65 plakalı otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Sezer D.'ye 6 kez ateş etti. Başı ve vücudunun değişik bölgelerine çok sayıda saçma isabet eden Sezer D. yaralandı, Levent S. ise otomobiline binerek kaçtı. Ağır yaralanan Sezer D., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin otomobilini Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Coşkunoğlu Sokak'ta buldu. Araçta yapılan incelemede saldırıda kullanılan pompalı tüfek ele geçerken, polis, Sezer D.'yi arıyor.