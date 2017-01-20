Adana Seyyar Satıcı Tezgahına El Konulunca Yüksek Gerilim Direğine Çıktı

Seyyar satıcı tezgahına el konulunca yüksek gerilim direğine çıktı



ADANA'da 47 yaşındaki Osman Boz, zabıta ekiplerinin seyyar tezgahına el konulmasına tepki gösterip, elektrik direğine çıktı.



Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Osman Boz'un tezgahına zabıta ekipleri 4 kez el koydu. Her seferinde binalara çıkarak intihar girişiminde bulunan Boz'un tezgahı dün 5'inci kez alındı. Öfkelenen Boz, Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki yüksek gerilim hattına tırmandı.. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan Osman Boz'un atlama ihtimaline karşı direğin altına branda açıldı. Merdivenli araca çıkan görevliler Osman Boz'a müdahale etmek için yukarıya çıktı. Akıma kapılma ihtimaline karşı da görevliler, yanlarına aldıkları ahşap sopa ile müdahale etti. Elektrik çarpmasına karşı akımı kesen görevliler yaklaşık 2 saat süren çaba sonrasında 5'inci kez intihar girişiminde bulunan Osman Boz, polis ekipleri tarafından ikna edildi.



Direkten inen Boz, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.