Adana Seyhan Nehri'ne Uçan Otomobilden Sağ Çıktı

Adana'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, Seyhan Nehri'ne uçtu. Kazada otomobil sürücüsü 25 yaşındaki Burak Korkmazer, akıntılı nehirde ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başardı.



Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Korkmazer'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak Seyhan Nehri'ne uçtu. Gece gürültüye uyanıp dışarı çıkan mahalle sakinleri, nehrin içinde ters vaziyette duran bir otomobil görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Akıntılı nehri içinde ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Korkmazer, olay yerine gelen ambulansta tedavisi yapıldı. Korkmazer, daha sonra ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.