Adana Sevgilisinin Nikahsız Eşini Öldüren Katil Zanlısının Evini Yaktılar

Sevgilisinin nikahsız eşini öldüren katil zanlısının evini yaktılar



ADANA'da sevgilisi Z.K.'nin (17) nikahsız eşi İsa Arınç'ı (17) bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İbrahim Demir'in (17) oturduğu evi ateşe verildi



Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde 29 Nisan'da meydana gelen olayda, İsa Arınç, 2 ay önce akrabası Z.K. ile resmi nikahsız evlendi. Nikahsız eşinin ailesi ile birlikte yaşayan yeni gelin, iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan İbrahim Demir'i sabaha karşı eve aldı. Bu sırada uyanan İsa Arınç, eşi ile İbrahim Demir'i yakaladı. İki genç arasında çıkan kavgada Demir, Arınç'ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Arınç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim Demir ile Z.K. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



EVİ KUNDAKLANDI



İbrahim Demir'in tutuklanmasının ardından öldürdüğü gencin yakınları evini bastı. Eve taş ve sopalarla saldırılan öfkeli kalabalık, evi ateşe verdi. Demir'in yakınlarının da pompalı tüfekle ateş açması üzerine sokak içerisindeki arbede yaşandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri sokağa alınmayınca yangına uzun süre müdahale edilemedi. Kavgaya Çevik Kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti. Evdeki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.