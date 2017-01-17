Adana Sevgilisini Öldüren Genç de Kurtarılamadı

Adana'da kendisini terk eden sevgilisi 42 yaşındaki Fatma Taş'ı öldürüp kızı 22 yaşındaki Gizem Taş'ı da yaraladıktan sonra kendi başına ateş eden 26 yaşındaki Emre Arıkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde 15 Ocak'ta meydana gelen olayda Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen hemşire sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Evin önünde konuşan sevgililer tartışmaya başlayınca Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile genç kadını ardından araya giren kızı Gizem Taş'a ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Fatma Taş, götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın ertesi gün hayatını kaybetti, yüzünden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



İntihar girişiminde bulunan ve götürüldüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Emre Arıkan, bugün öğle saatlerinde halatını kaybetti. Emre Arıkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR



Öte yandan öldürülen Fatma Taş'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki, "Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. İsrafın lüzumu yok. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır" şeklindeki paylaşımı ise dikkat çekti.