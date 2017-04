Adana Sanayi Odası 50.yıl Onur Gecesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İcabında bedelli askerlik noktasından da bir çıkış yolu olur veyahutta burada olan bu gençlere, askerlik tamamıyla yaptırılamayabilir. Bunun yaptırılmadığı zamanlar oldu. Başka örnekleri var, bu, bu ülke için bir çıkış değil. Onun için de bunu bahane ederek, 'Biz bundan dolayı böyle diyoruz.' gibi yaklaşımlar gençlerimize de parlamentoya da saygısızlıktır." dedi.



Erdoğan, Adana Sanayi Odasınca (ADASO) bir otelde düzenlenen "50.Yıl Onur Gecesi"nde iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



Daha seçim sonuçları kesin olarak açıklanmadan 7 Haziran gecesinde birilerinin nasıl hemen harekete geçtiğini unutmadıklarını belirten Erdoğan, sistem içindeki vesayet odaklarının birden nasıl canlandığını, para kaynakları kesilen faizcilerin nasıl hemen vaziyet aldıklarını unutmadıklarını söyledi.



Erdoğan, her şeyin ortada olduğunu vurgulayarak, üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış belli iş adamı örgütlerinin eski alışkanlıklarının hemen depreştiğini ifade etti.



Bu kişilerin hemen işi gücü bıraktıklarını ve siyasete ayar vermeye kalktıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Geçmişte yapıyorlardı ya bunu. PKK'sından DEAŞ'ına, tüm terör örgütleri kaos ve kargaşa ortamını fırsata çevirmenin gayreti içine girdiler. Hemen birbirleriyle toplantılara başladılar. O dediğim malum çevrelerle birlikte. Manşetleriyle ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta fabrika ayarlarına tekrar döndüler. Durun be, durun, daha bir şey yok. Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa, terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı. Çıkıyor, bir tane terörist, 'Sırtımızı Kandil'e dayadık, PKK'ya, PYD'ye dayadık.' diyor. Devleti tehdit ediyor."



"Şahıslara ve partilere bağlı olmaktan çıkarmalıyız"



"Kobani olaylarını bahane ederek, 52 insanımızın kanına girenleri bakan yapacaklardı, düşünebiliyor musunuz? Bütün belgeler elimizde." diyen Erdoğan, günlerce bunun için uğraştıklarını ama muvaffak olamadıklarını belirtti.



Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Çünkü onlar gerçek hesabın nerede olduğunu bilmiyorlardı. Mevcut istikrarı artık şahıslara ve partilere bağlı olmaktan çıkarmalıyız. Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok. Benim elimde 16 Nisan'a kadar yaşama garantisi var mı? Yok. Hepimiz için de bu geçerli. Yarın sabaha çıkacağımıza bir garanti var mı? Yok.



Biz istiyoruz ki kalıcı olan nedir? Sistem. Öyle bir yönetim sistemi kuralım ki bu yönetim sistemiyle Türkiye istikrara kavuşsun ve Türkiye güveni yakalasın. Türkiye'nin kazanımlarının anayasal garanti altına alınması gerekiyor, bunu başaralım. Bunun için de yönetim sistemimizi değiştirmeli ve güçlendirmeliyiz. Bunun da en büyük faydasını yarın sizler göreceksiniz."



Erdoğan, ikide bir devamlı değişen şeyler olmayacağına dikkati çekerek, yasalarda bile istikrar bulunacağını, bunun da parlamentodaki milletvekillerinden oluşan kabineden değil, dışarıdan oluşan kabineyle yapılacağını anlattı.



Şimdi milletvekilliğinden gelen bakanlıklarda, bakanın ağırlıklı olarak kendi ilinin sorunlarını çözmekle uğraştığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Başka yerlere de bir şeyler yapmıyor mu? Tabiiki yapıyor ama öncelikli olarak o fakat böyle bir milletvekili sıfatı olmadığı zaman o makama gelen kişi, Türkiye'nin genelini, 780 bin kilometrekareyi hedefleyen bir planla çalışmalarını sürdürecek. İşte bütün bu sorunun geçmişte çözülmesi yerine on yıllar boyunca ertelenmesi, ülkemize ve milletimize çok ciddi maliyetler çıkarmıştır. Eğer 1991'den itibaren tek partili hükümetler iktidar olsaydı, milli gelirimiz bugünkünün yaklaşık iki kat daha fazlası olacaktı."



"Siz iş adamlarımızdan çok güçlü bir destek bekliyorum"



Erdoğan, Fransa ve Güney Kore gibi ülkeler yönetim sisteminden kaynaklanan krizleri daha önce tespit edip gerekli adımları atarken, Türkiye'nin çok zaman kaybettiğini vurguladı.



Hiç kimsenin gelecek nesillere böyle ağır bir yük bırakmaya hakkının olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bunun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için bir lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Türkiye, 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonunu her on yılda bir arıza veren, belirsizlik üreten, çift başlı, parçalı mevcut yönetim sistemiyle gerçekleştiremez." dedi.



Erdoğan, salonda bulunanlara "Bunun için 16 Nisan konusunda siz iş adamlarımızdan çok güçlü bir destek bekliyorum. Ben sizlerin tarihi bir oy oranıyla güçlü, büyük, müreffeh, istikrarlı ve bunun yanında büyüme iradesi olan Türkiye için 'Evet' diyeceğine inanıyorum." şeklinde seslendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına da işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:



"Buradan cevaplandıracak değilim. Yani 'İzmir'den denize dökecekmiş, öbürü bilmem ne yapacakmış.' Bunları cevaplandıracak değilim çünkü sizler, aklıselim sahibi bizim sanayicilerimiz, yatırımcılarımızsınız. Bunların ne kadar komik şeyler olduğunu görüyorsunuz... Yasal düzenlemeyi anayasa nereye bırakıyor? Yasal düzenlemeyle parlamentoya. Parlamentoda çalışmak sıradan bir iş mi?



Burada icabında bedelli askerlik noktasından da bir çıkış yolu olur veyahutta burada olan bu gençlere, askerlik tamamıyla yaptırılamayabilir. Bunun yaptırılmadığı zamanlar oldu. Başka örnekleri var, bu, bu ülke için bir çıkış değil. Onun için de bunu bahane ederek, 'Biz bundan dolayı böyle diyoruz.' gibi yaklaşımlar gençlerimize de parlamentoya da saygısızlıktır çünkü parlamento sıradan bir yer değil."



Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana Sanayi Odası Onur Ödülleri"ni takdim etti.



