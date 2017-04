Adana Sanayi Odası 50. Yıl Onur Gecesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında yaşadıkları hayal kırıklığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Onlar tamamıyla hissi, 'Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız' mantığıyla yaptıkları açıklamalarda, her zaman söylemişimdir bu açıklamalar siyasidir, objektif değildir, bunlar ısrar dahi edememişlerdir ama hepsi de ters köşe olmuşlardır. Bu kuruluşlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kalıyorlar." dedi.



Erdoğan, Adana Sanayi Odasınca (ADASO) düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi"nde, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın, ikinci 50 yıllara ayrı bir zemin hazırlamasını temenni ederek, onur ödülü verilen firmaları ve temsilcilerini tebrik etti.



Türkiye'nin, birçok sabotaj girişimine rağmen kalkınma yolculuğunda kararlılıkla yürüdüğünü belirten Erdoğan, "İşte bugün burada olduğu gibi kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle iş birliği içinde, geçmişteki hizmetleri ve bu hizmetlerin takdiri sebebiyle geleceğe dair projelerin şu anda planlamasını yapıyoruz. İçeriden ve dışarıdan ısrarla oluşturulmaya çalışılan kötümserlik havasına rağmen ekonomimize güven her geçen gün daha da yükseliyor." şeklinde konuştu.



Devlet ve milletin elele verdiğini, kurulan tuzakların tamamını sürekli boşa çıkardığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin tökezleyeceğini düşünenlere unutamayacakları dersleri verdik. Milletimizin tehditlere, ekonomik suikast girişimlerine boyun eğeceğini zannedenler, biraz daha hüsrana uğradılar. Özellikle bu hafta açıklanan büyüme rakamları, bu çevreler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Sanayiciler olarak sizler de takip ettiniz. 2016 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Son çeyrekteki rakam, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti ve yüzde 3,5'a ulaştı. Elbette biz bu oranları yeterli bulmuyoruz. Bizim başbakanlığımızdan itibaren, ortalama yüzde 5'i hep tutturalım, hedefimiz hep buydu. Bu yaşanan olaylar, bizim bu oranımızın altında tecelli etti. Bu tabii sadece Türkiye'nin şu anda durumunu yansıtmıyor."



"Bu aziz millet, çok daha fazlasına layık"



Ekonomik anlamda, birkaç ülke dışında diğer ülkelerde ciddi sıkıntılar olduğuna değinen Erdoğan, "Tabii bu ülkenin, bu aziz milletin çok daha fazlasına, çok daha yükseğine layık olduğunu biliyoruz ancak 2016 yılında yaşadığımız onca terör saldırısına, komşularımızda devam eden çatışmalara, jeopolitik risklere, hepsinden önemlisi 15 Temmuz darbe girişimine rağmen yakalanan bu büyüme oranı, ekonomimiz açısından büyük bir başarıdır, istikrar sinyalidir." ifadelerini kullandı.



Ekonomide yaşanan büyüme oranıyla Türkiye'nin, G-20 ülkeleri arasında dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aynı şekilde bizim karşılaştığımız zorlukların hiçbirine muhatap olmayan onlarca hatta yüzlerce ülkeyi geride bıraktık. Avrupa Birliğinin sadece yüzde 1,5 büyüyebildiği bir dönemde elde edilen bu başarı, gerçekten her türlü takdiri hak ediyor. Aynı şekilde ihracat rakamlarımızın da çok olumlu tablo çizdiğini görüyoruz. Mart ayı ihracatımız geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 19 arttı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yine geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,4 artışla yaklaşık 145 milyar dolara ulaştı."



Başlatılan istihdam seferberliğinin meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, istihdam konusunda verilen sözlerin yakın takipçisi olduğunu, olmaya devam edeceğini bildirdi.



"Türkiye zor dönemini artık geride bıraktı"



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile konuştuğunu, Adana'nın istihdam konusunda istikrarla yola devam ettiğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bu tabii önemli. Aynı şekilde diğer vilayetlerimizde de bunu yakalamamız, böylece hedefi istihdamda aşmamızın gereğine inanıyorum. Bunu başaracağız. Hele hele şimdi mevsimlik istihdam süreci başlıyor ki bunu kat be kat gerçekleştireceğiz. Benzer şekilde küresel piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle enflasyon rakamlarında görülen yükselmenin, bu nazik sürecin atlatılmasıyla tekrar rayına oturacağına inanıyorum. Bu rakamlar bize özellikle şunu da gösteriyor, Türkiye Allah'ın izniyle en zor dönemini artık geride bırakmıştır. Türkiye'nin ve Türk milletinin kaybedeceğini düşünenler, 15 Temmuz gecesi bize kefen biçenler bir kez daha hezimete uğramıştır. Milletimizin inancı, sizin gibi müteşebbislerimizin gayretleri, elbette siyasi iradenin kararlı duruşu sayesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik ayağını da bertaraf etmiştir."



"Elimize valizimizi alırız, kendi pazarlarımızı kurarız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında yaşadıkları hayal kırıklığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz." derken, bu kuruluşların, tamamıyla hissi, tamamıyla "Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız" mantığıyla açıklamalar yaptıklarına işaret etti.



Bu kuruluşların açıklamalarının siyasi olduğunu, objektiflik taşımadığını her zaman dile getirdiğini belirten Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının bu açıklamalarında ısrar dahi edemediğini, "ters köşe" olduklarını vurguladı.



Bu kuruluşların, istemedikleri halde Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kaldıklarını dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sürekli yanılmanın getirdiği utancı, eminim sizler de hissediyorsunuz. 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' vaka bu. Bunların da ülkemizle ilgili olumsuz hesapları artık tamamen boşa çıktı. Kasıtlı bir şekilde aldıkları yanlı ve yanlış kararlarla en büyük zarara, yine bu kredi derecelendirme kuruluşlarının kendileri uğradı. Bu sektörde en büyük sermaye itibardır, güvenilir olmaktır. Ben sanayicime güveniyorum, ben iş adamlarımıza güveniyorum. Yeter ki bu gelişmeler karşısında biz birbirimize inanalım, Allah'ın izniyle Türkiye bu sıçrama sürecini, hele hele 16 Nisan'dan sonraki atacağımız adımla Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girişiyle ki bu süreç 2019'dan itibaren başlayacak ama bunun ön hazırlık süreci inşallah 16 Nisan'dan itibaren başlıyor. Türkiye artık tutulamayacak bir ülke konumuna gelecektir. Bunu görüyorum.



Bu malum kuruluşlar artık bizim ve dünyanın birçok ülkesinin gözünde inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin komşumuz batmış, bitmiş, hali ortada. 400 milyar avro Avrupa'ya borcu var. Tüm bunlara rağmen bakıyorsunuz, öyle bir kredi derecelendirme kuruluşları buna not veriyor ki bizi geçiyor. Nasıl oluyor bu iş? Böyle bir şey olabilir mi? Sipariş üzere not veriyorlar. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yok. Biz yolumuzda dimdik, hani baştan itibaren diyorduk ya 'Elimize valizimizi alırız, dünyanın dört bir yanını dolaşırız. Böylece oralarda kendi pazarlarımızı kurarız.' Şu anda da yaptığımız zaten bu."



(Sürecek)