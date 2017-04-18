Adana Şaka Ölümle Sonuçlandı

Adana'da yanında taşıdığı tabanca ile şaka yapmak isteyen 16 yaşındaki A.A., silahı doğrulttuğu arkadaşı 20 yaşındaki Vedat Aydemir'i vurarak öldürdü. Dün saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde çalıştığı simitçiden çıkıp aynı mahalledeki evine doğru ilerleyen Vedat Aydemir, yolda arkadaşı A.A. ile karşılaştı. İddiaya göre, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı Aydemir'e doğrultan A.A. Vurayım mı seni diyerek şaka yaptı. Namlunun ucundaki Aydemir ise Vurazmazsın deyince A.A., tetiğe basıp tabancayı ateşledi. Karnına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Aydemir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Aydemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, A.A. ise polise giderek teslim oldu. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen A.A., gazetecilerin sorusuna Pişmanım. Bilmiyerek oldu. Silah benim. Ben silahların içinde büyüdüm diye yanıtladı. A.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.