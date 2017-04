Adana "Portakal Çiçeği" ile Marka Değerini Artırıyor

SEBAHATDİN ZEYREK - Adana'da nisan ayında açan portakal çiçeklerinin yaydığı güzel kokudan esinlenilerek organize edilen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin tanıtımına farklı bir katma değer sağladı.



"Nisan'da Adana'da" sloganıyla ilk olarak 2013 yılında düzenlenen karnaval, ilk sene yaklaşık 50 bin kişiye ulaştı. Aradan geçen yıllarda karnaval kapsamındaki etkinliklerin artması ve bilinirliğin yükselmesi sonucu katılımcı sayısı katlanarak arttı.



Bu yıl 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen karnavalda rengarenk giysileri ve birbirinden farklı tasarımlarla dikilmiş elbiselerle sokak ve caddeleri dolduran çok sayıda kişi, karnaval alanında büyük yoğunluk oluşturdu.



Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce kişiyi Adana'da buluşturan karnavalda yaklaşık 4 bin polis, vatandaşların güvenliği için aralıksız çalıştı.



Birbirinden renkli etkinliklerin olduğu karnaval sayesinde Adana sadece kebabıyla değil eğlenceli yönüyle de tanınır hale geldi.



Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de vatandaşların beğenisine sunuldu.



Ünlü sanatçıların katılımıyla konserler düzenlenirken, kostümlü karnaval koşusunda güzel görüntüler ortaya çıktı.



"Karnaval artık halkın karnavalı"



Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin son 2 yıldır kortej olmamasına rağmen halkın karnavala sahip çıktığını bu yıl gördüklerini söyledi.



Karnavala gösterilen büyük ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Yola çıkarken hedeflediğimiz gibi karnaval artık halkın karnavalı. Çok daha uzun bir süre için hedeflediğimiz konuma, 5 yıl gibi bir sürede ulaşmayı başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.



Bozkurt, Adanalıların karnavala ilk günden itibaren sahip çıktıklarının altını çizerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür ve sanat etkinlikleri, sanatsal sergiler, söyleşiler, imza günleri, tanıtım etkinlikleri, çeşitli açık hava atölyeleri, sportif gösteriler, lezzet istasyonları gibi etkinlikler düzenlendi. Halkımız karnaval günlerinde yine sokaklara akın etti. Onlara, hazırladıkları farklı, ilginç kıyafetleriyle, maskeleriyle, yerel kostümleriyle Adana sokaklarında dolaştığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Karnavalın temelinde dostluk sevgi ve hoşgörünün olduğuna dikkati çeken Bozkurt, şöyle devam etti:



"Artık Adana markası tüm Türkiye'de yerleşmeye başladı ve karnavalımız adından sıkça söz edilen bir etkinlik haline geldi. Portakal Çiçeği Karnavalı ile 3 aşamalı bir planı hayata geçirme düşüncesi içindeydik. İlk aşama fikri geniş kitlelere ulaştırıp farkındalık yaratmak ve dikkatleri Adana'ya çekmekti. Karnaval için Adana'ya gelenlerin portakal çiçeklerinin kokusunu almalarını, o güzelliği hissetmelerini istedik bunu başardık. Planımızın ikinci aşaması ise Adana'yı bir cazibe merkezi haline getirme isteğiydi. Her yıl portakal çiçeklerinin açtığı nisan ayında kültürel ve sanatsal aktiviteler ile kentimizi bir karnaval alanına çevirmek ve kamuoyunda Adana algısını sağlam bir şekilde yerleştirme hedefini de taşıdık. Orta ve uzun vadede uluslararası arenada Adana markasını oluşturmak, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli olarak Adana'yı tercih etmelerini sağlamak planımızın üçüncü aşamasıydı. Bunu da başardığımıza yürekten inanıyorum."



Karnavala katılan Uğur Camcıoğlu da etkinliklerin her yıl böyle coşkulu şekilde yapılmasını istediklerini anlatarak, "Çocuklarımız ve biz eğleniyoruz. Adana'yı hep böyle kötü olaylarla biliyorlar, Adanamızı böyle güzel şeylerle tanısınlar. Arkadaşlık güzel, herkes bir araya gelince eğlence daha iyi oluyor." diye konuştu.



Karnaval için Osmaniye'den gelen Banu Salmanise her şeyin çok güzel ve harika olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Karnavala motosikletiyle katılan Yücel Tüzemen ise 8 farklı ilden arkadaşlarıyla motosikletleriyle karnaval için Adana'ya geldiklerini söyledi.



Hatay'dan gelen Arzu Ocak da Adana için çok iyi bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Herkesin morale ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Herkes mutlu, eğleniyor. İnşallah etkinlik ilerleyen yıllarda da böyle güzel devam eder." dedi.



Merve Demir de Adana'ya özgü bir şenliğe katıldığı için çok şanslı olduklarını aktararak, diğer illerdeki arkadaşlarının kendini kıskandığını dile getirdi.



Melike Sarı ise geçen yıla göre daha yoğun katılım olduğunu ve her yerin turuncuyla kaplandığını ifade ederek, portakal çiçeği kokusu altında eğlenmenin ayrıcalıklı hissettirdiğini sözlerine ekledi.