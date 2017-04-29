Adana - Otomobilde Başlayan Yangın Eve Sıçradı

Otomobilde başlayan yangın eve sıçradı



Adana'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobilden sıçrayan alevler, önünde durduğu eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sardığı evde yaşayanlar sokağa çıkarak canlarını kurtardı.



Merkrez Yüreğir ilçesinin Yavuzlar 4137 sokakta oturan Fatma Küren'ın kardeşi Salih Kaynak, 01 DH 305 plakalı otomobilini ablasının evinin önüne park ederek çalışmak için Trabzona gitti. Yaklaşık bir haftadan beri 2 katlı evin önünde duran otomobil, saat 03.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobilden yükselen alevler, Fatma Küren'in oturduğu binaya sıçradı. Küren ve ailesi uykudayken, komşuları otomobilin ve evin alevler içinde kaldığını fark ederek itfaiyeye haber verdi.



Polis ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiyenin siren seslerini ve komşularının bağırmasını duyan Fatma Küren, olayı öğrendi. Evde bulunanlar can havli ile dışarıya çıktı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili ve evdeki yangını söndürdü. Salih Kaynak'ın otomobili tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde ise maddi hasar meydana geldi.



İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.