Adana Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

Adana'nın merkeze bağlı Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü, Can-Kur ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen kişinin kullandığı 06 EU 0993 plakalı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Can-Kur ekipleri ile vatandaşlar, sulama kanalındaki otomobili halat yardımıyla çekerek, içerisindeki sürücüyü çıkardı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayı gören Ferhat Çakan, otomobilin hızlı gittiğini, sürücünün kontrolünü kaybederek, sulama kanalına devrildiğini belirterek, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdıklarını aktardı.