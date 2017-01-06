Adana Otomobil, Kamyona Çarptı: 4 Yaralı

Adana'da yağmur nedeniyle yoldaki su birikintisine girip kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ali Gök'ün kullandığı 01 HS 592 plakalı otomobil plakalı otomobil, yağmur nedeniyle yoldaki su birikintisine girip kontrolden çıktı. Hızla yol kenarında park halindeki 06 BC 0313 plakalı kamyona arkadan çarpan otomobil, demir yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Gök ve yolcu konumundaki Yaren Dulkan, Murat Pekacarbay ile Özgür Şendur, yaralandı. Bacağı kırılan Şendur, araçtan Adana Büyükşehir Belediye CAKNUR ekibi tarafından çıkartıldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.